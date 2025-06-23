Ушел из жизни актер и радиоведущий Франс Саид

Творческий путь Фрэнсиса начался еще в стенах лицея, где он блистал на сцене, исполняя главные роли в шекспировских постановках и пробуя себя в написании сценариев. Уже в конце 1940-х он активно работал на радио, выступая не только в качестве ведущего, но и в роли продюсера, ежедневно выпуская в эфир собственные программы.