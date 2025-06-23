Ушел из жизни актер и радиоведущий Франс Саид

Умер Франс Саид, известный мальтийский театральный актер, писатель, сценарист, переводчик, радиоведущий и поэт.
Фрэнсис Генри Саид, появившийся на свет в 1932 году, был не только многогранной личностью, но и первопроходцем в области детского радиовещания в своей стране. Целые поколения мальтийцев знали и любили его как Дядю Франса.
Творческий путь Фрэнсиса начался еще в стенах лицея, где он блистал на сцене, исполняя главные роли в шекспировских постановках и пробуя себя в написании сценариев. Уже в конце 1940-х он активно работал на радио, выступая не только в качестве ведущего, но и в роли продюсера, ежедневно выпуская в эфир собственные программы.
Благодаря его переводам и адаптациям, широкая аудитория получила возможность прикоснуться к шедеврам мировой литературы.
В дальнейшем Саид совершенствовал свое мастерство, проходя обучение и стажировку на американских и итальянских телевизионных каналах. По возвращении на родину он организовывал национальные викторины, принимал участие в телевизионных постановках и создавал разнообразные варьете-шоу.
Саид оставил после себя богатое литературное наследие, включающее пять романов и сотни произведений малых форм, написанных на мальтийском и английском языках.
Читайте также: Скончался легендарный испанский актер Мануэль Сарсо.