Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нейробиолог поставил точку в споре о «гниении мозга» от коротких видео

Популярный миф о «гниении мозга» из-за коротких видео не нашел научного подтверждения. Об этом заявил нейробиолог Владимир Алипов.

Просмотр коротких видео связан с эмоциональным состоянием человека.

Популярный миф о «гниении мозга» из-за коротких видео не нашел научного подтверждения. Об этом заявил нейробиолог Владимир Алипов.

«Нет никаких данных в современной литературе, которые бы показывали, что если человек проводит время за компьютером, в социальных сетях, просматривает короткий контент, то это вызывает “гниение мозга”», — передает его слова KP.RU. Нейробиолог отметил, что активное использование гаджетов даже помогает пожилым людям дольше сохранять когнитивные способности.

По его словам, тяга к коротким видео чаще связана со стрессом и тревогой, а не с вредом самого контента. В таком состоянии человеку сложнее концентрироваться на длинных материалах, поэтому он выбирает быстрое поглощение информации.

Ранее сообщалось, что регулярный просмотр контента для взрослых снижает когнитивные функции, ухудшая способность концентрироваться. Такие изменения могут быть ранними признаками когнитивных нарушений, повышая риск проблем с ментальным здоровьем, передает «Взгляд».