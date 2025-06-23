Нейробиолог поставил точку в споре о «гниении мозга» от коротких видео

«Нет никаких данных в современной литературе, которые бы показывали, что если человек проводит время за компьютером, в социальных сетях, просматривает короткий контент, то это вызывает “гниение мозга”», — передает его слова KP.RU. Нейробиолог отметил, что активное использование гаджетов даже помогает пожилым людям дольше сохранять когнитивные способности.