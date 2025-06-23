В Крыму появится культурно-инновационный кластер

Напомним, что Ялтинская киностудия была основана в 1917 году. Здесь в свое время сняли множество знаменитых кинолент, таких как «Человек-амфибия», «Остров сокровищ» и другие, сообщает ТГ-канал Республика Крым |Z| Официально.