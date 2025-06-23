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В Крыму появится культурно-инновационный кластер

Он будет открыт на базе Ялтинской киностудии.

Соответствующее соглашение подписали в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума. Проект включает реконструкцию самой киностудии и масштабное преобразование ее территории — здесь будут размещены арт-инсталляции, фонтаны, аллеи, площадки для проведения выставок и фестивалей.

Напомним, что Ялтинская киностудия была основана в 1917 году. Здесь в свое время сняли множество знаменитых кинолент, таких как «Человек-амфибия», «Остров сокровищ» и другие, сообщает ТГ-канал Республика Крым |Z| Официально.