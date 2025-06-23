В Перми основатель кадетского училища утверждён на пост главы ДОСААФ

Напомним, Сергей Каменев основал в Перми кадетское училище в 1996 году. Он также стал создателем в краевой столице школы-интерната «Лицей полиции». В 2023 году Каменев ушёл на пенсию, но в том же году возглавил Техношколу им. Савиных в Новых Лядах. Там он проработал чуть меньше года, уйдя после скандала с учеником: руководитель учебного заведения получил выговор за то, что схватил и приподнял одного из учащихся.