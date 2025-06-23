В Перми основатель кадетского училища утверждён на пост главы ДОСААФ

Основатель кадетского училища Сергей Каменев утверждён на пост главы ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), сообщает «Ъ-Прикамье».
Изменения о его статусе появились в ЕГРЮЛ 19 июня, уточняет издание. До этого — с декабря 2024 года — Каменев числился в должности исполняющего обязанности председателя общественно-государственной организации.
Напомним, Сергей Каменев основал в Перми кадетское училище в 1996 году. Он также стал создателем в краевой столице школы-интерната «Лицей полиции». В 2023 году Каменев ушёл на пенсию, но в том же году возглавил Техношколу им. Савиных в Новых Лядах. Там он проработал чуть меньше года, уйдя после скандала с учеником: руководитель учебного заведения получил выговор за то, что схватил и приподнял одного из учащихся.