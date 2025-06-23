Пушилин предрек грандиозное будущее Мариуполю: особое значение имеет расположение города

Мариуполь, благодаря своему выгодному расположению, превратится в крупный транспортный хаб, в который, в том числе, войдут морской порт и аэропорт. О грандиозном будущем города на полях ПМЭФ в интервью РИА Новости заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.