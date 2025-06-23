Пушилин предрек грандиозное будущее Мариуполю: особое значение имеет расположение города

Мариуполь, благодаря своему выгодному расположению, превратится в крупный транспортный хаб, в который, в том числе, войдут морской порт и аэропорт. О грандиозном будущем города на полях ПМЭФ в интервью РИА Новости заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Процесс создания начнется, отметил политик, когда обстановка стабилизируется и будет решен вопрос безопасности. Речь в данном случае идет о разминировании и восстановлении воздушной гавани города.
«Мариуполь станет вообще таким транспортным хабом, потому что здесь концентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт, и морской торговый порт, и авиасообщение», — отметил Пушилин.
Ранее глава ДНР заявил, что восстанавливать завод «Азовсталь» в Мариуполе в прежнем виде нецелесообразно. Вместо этого власти рассматривают возможность создания на его месте курортной зоны и развития туристического направления.
А глава Мариуполя Антон Кольцов отметил, что в 2025 году при поддержке Санкт-Петербурга в Мариуполе завершат восстановление драматического театра и плавательного бассейна «Нептун». Их ремонтируют по мировым стандартам.