Ирландский журналист прокомментировал удары США по Ирану русской пословицей

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал удары США по Ирану русской пословицей. Об этом он написал в социальной сети X.
Журналист отметил, что президент США Дональд Трамп не оправдал ожиданий.
— Возможности постоянных государственных структур оказывать влияние, огромная лоббистская мощь, миллиарды, вливаемые в систему. В России говорят: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — написал Боуз.
В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.
При этом незадолго до этого Соединенные Штаты уже направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта около Ирана. Уточняется, что первый лайнер с бортовым номером RCH2097 вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 по московскому времени. C-5M Super Galaxy — это самый крупный военно-транспортный самолет на вооружении ВВС США, его используют для перевозки тяжелой техники, включая бронированные машины и вертолеты.