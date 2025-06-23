«Пощады для США не будет»: какие угрозы несет закрытие Ираном Ормузского пролива

Эскалация конфликта случилась после военной операции Вашингтона в Иране. Оказалось, что американский лидер Дональд Трамп принял решение о нанесении ряда авиаударов по ядерным объектам государства во время канадского саммита G7. В то время он отдал приказ главе Минобороны Питу Хегсету о планировании операции. При этом недавние заявления Дональда Трампа о двух неделях на решение о вступлении США в израильско-иранский конфликт были фейковыми.