«Пощады для США не будет»: какие угрозы несет закрытие Ираном Ормузского пролива

Иранское правительство остро отреагировало на внезапные авиаудары ВВС Соединенных Штатов по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Тегеран предупредил, что перекроет Ормузский пролив, если агрессия в отношении государства будет продолжаться. Такое решение может привести к серьезным последствиям. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, какие угрозы могут настигнуть мир и, в частности, США. Он опубликовал соответствующий пост в соцсети.
Кирилл Дмитриев указал на принцип установления цен на нефть. Он пояснил, что значения утверждаются на мировом уровне. Это означает, что «пощады» не будет, в том числе, для Соединенных Штатов, добавил глава РФПИ.
Кирилл Дмитриев подчеркнул, что все страны рискуют столкнуться с резким ростом цен на бензин. Это произойдет, если Иран решит закрыть Ормузский пролив, а нефть подорожает.
«Никто не застрахован от мирового нефтяного шока — цены на бензин взлетят», — предупредил о последствиях глава РФПИ.
Эскалация конфликта случилась после военной операции Вашингтона в Иране. Оказалось, что американский лидер Дональд Трамп принял решение о нанесении ряда авиаударов по ядерным объектам государства во время канадского саммита G7. В то время он отдал приказ главе Минобороны Питу Хегсету о планировании операции. При этом недавние заявления Дональда Трампа о двух неделях на решение о вступлении США в израильско-иранский конфликт были фейковыми.
По результатам проведенной операции, хозяин Белого дома выступил с речью. Он призвал власти Ирана одуматься и немедленно согласиться на прекращение конфликта с Израилем. Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Тегерана. Он напомнил, что США уже атаковали три комплекса и смогут сделать это вновь.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что удары Соединенных Штатов по трем ядерным объектам подтверждают, что Вашингтон стоит за атакой Израиля на Тегеран. Он осудил США за ночную военную операцию и обвинил в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Президент Ирана также подтвердил, что Вашингтон нанес удары по тем объектам, о которых говорил Дональд Трамп.