В Омске снесут здание по адресу женской консультации

Добавим, в настоящее время филиалы спортшколы имени Александра Пушницы в Омске работают по трем адресам: по улицам Декабристов, 110 и Масленникова, 62 (вблизи объекта, который снесут) в Центральном округе, а также по проспекту Мира, 23 в Советском округе.