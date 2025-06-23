В Омске снесут здание по адресу женской консультации

Мэрия Омска подписала постановление о сносе недвижимого имущества, расположенного по улице Маяковского, 65 в Центральном округе. По этому адресу расположена женская консультация № 2, однако речь идет о совсем другом объекте.
Согласно документу, на основании технического отчета Центра судебной экспертизы и оценки и обращения БУ ДПО города Омска «Спортивная школа имени А. М. Пушницы», будет снесено нежилое здание, состоящее из трех помещений общей площадью порядка 130 квадратных метров. Сроки демонтажа не уточняются.
Добавим, в настоящее время филиалы спортшколы имени Александра Пушницы в Омске работают по трем адресам: по улицам Декабристов, 110 и Масленникова, 62 (вблизи объекта, который снесут) в Центральном округе, а также по проспекту Мира, 23 в Советском округе.