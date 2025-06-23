Кулинарный тренд: какие съедобные цветы можно вырастить на дачном участке

Популярны и цветы лука и чеснока. Они обладают характерным, чуть островатым вкусом. Также востребованы цветки васильков, маленькие ромашки и анютины глазки. Правда, их чаще используют для декорации блюд. Любят кулинары и маленькие, еще совсем молочные садовые розочки, их срезают еще в самом начале роста. Каждый из этих цветков имеет свой уникальный вкус: некоторые из них кислые, другие сладкие или пряные. Кстати, все эти цветы я и сам использовал в кулинарных рецептах и лично собирал их в лесах и на полянках.