Хоккеисты Бобровский и Куликов обернулись в флаги РФ в честь победы в НХЛ

Игроки появились на двухэтажных автобусах с открытым верхом, направляясь к месту празднования на пляже Форт-Лодердейл. Видео их прибытия быстро распространилось в соцсетях, а официальную трансляцию вёл телеканал WSVN на своем YouTube-канале.