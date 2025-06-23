Хоккеисты Бобровский и Куликов обернулись в флаги РФ в честь победы в НХЛ

Российские хоккеисты «Флорида Пантерз» — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов — прибыли на чемпионский парад, завернувшись в российские флаги. Мероприятие было организовано в честь победы клуба в Национальной хоккейной лиге.
Игроки появились на двухэтажных автобусах с открытым верхом, направляясь к месту празднования на пляже Форт-Лодердейл. Видео их прибытия быстро распространилось в соцсетях, а официальную трансляцию вёл телеканал WSVN на своем YouTube-канале.
Праздничный парад прошёл 22 июня в городе Форт-Лодердейл. Автобусы с хоккеистами и членами команды проезжали по улицам города, а спортсмены демонстрировали болельщикам Кубок Стэнли, который клуб завоевал впервые в своей истории.
Ранее Министерство обороны США ко дню американского национального флага опубликовало поздравление с изображением, на котором размещены российские триколоры.