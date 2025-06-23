В Красноярск вернулся вагон из Северной Кореи после пятилетнего перерыва

22 июня в Красноярске состоялась долгожданная остановка поезда, в составе которого находился беспересадочный вагон из столицы Северной Кореи, Пхеньяна. Это событие стало первым с 2020 года, когда железнодорожное сообщение с КНДР было приостановлено из-за пандемии COVID-19.
По информации Красноярской железной дороги, вагон является частью фирменного поезда «Россия», который курсирует между Владивостоком и Москвой. Стоянка поезда на станции Красноярск составила 51 минуту.
Вагон преодолел расстояние от Пхеньяна до Красноярска за более чем пять суток, а в Москву он прибудет через восемь дней. Этот маршрут, протяженность которого составляет 10 тысяч километров, считается рекордным в мире для беспересадочных железнодорожных перевозок.
Прямое сообщение с Пхеньяном будет осуществляться дважды в месяц: 3 и 17 числа вагон отправляется из Северной Кореи, прибывая в Красноярск 11 и 25-го числа соответственно. Обратные рейсы из Москвы запланированы на 12 и 26 числа с прибытием в Пхеньян 20 и 4 числа.