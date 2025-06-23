В Красноярск вернулся вагон из Северной Кореи после пятилетнего перерыва

Вагон преодолел расстояние от Пхеньяна до Красноярска за более чем пять суток, а в Москву он прибудет через восемь дней. Этот маршрут, протяженность которого составляет 10 тысяч километров, считается рекордным в мире для беспересадочных железнодорожных перевозок.