Смерть для ВСУ в «лисьих норах»: эксперт оценил новую стратегию Сырского

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли к новой тактике обороны, используя вместо фортификаций ротные опорные пункты и так называемые «лисьи норы». Об особенностях этой стратегии aif.ru рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко.
Закапываются на три метра вглубь земли.
Военный эксперт объяснил устройство «лисьих нор», которые создают боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Он рассказал, что в них укрываются по 2−3 украинских боевика, которые периодически открывают огонь по российским военным.
«Некоторые “лисьи норы” поражают: они достигают до трех метров глубину и имеет разветвление до 15−20 метров. Но при этом они, по сути, являются могильными ямами, которые украинские военные сами для себя роют», — объяснил он.
Выжить невозможно.
По словам Марочко, тактика «лисьих нор» уже хорошо изучена российскими военными.
«Наши военнослужащие очень эффективно уничтожают эти “лисьи норы”, выработана определенная тактика и стратегия по ликвидации подобных видов инженерных сооружений украинских боевиков», — рассказал он.
По его словам, особенность обустройства «лисьих нор» не дает украинским военным шансов выжить.
«Это могильные ямы, вырытые боевиками ВСУ сами для себя. Подобная тактика и стратегия лишает украинских военнослужащих возможности остаться в живых, если они не сдадутся в плен», — объяснил эксперт.
Где ВСУ уже прятались в «лисьих норах»?
С тактикой ВСУ с использованием «лисьих нор» российские военные столкнулись в окрестностях Серебрянки в ДНР, рассказал подполковник ЛНР Андрей Марочко.
«По тем кадрам, которые снимают на местах, прекрасно видно, что шансов у украинских боевиков практически нет. Так что Сырский своим заявлением об этой “новой тактике” обрекает украинских военнослужащих на верную гибель», — подчеркнул военный эксперт.