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В Омской области с почестями похоронили бойца ВОВ

Родственников погибшего установить не удалось.

Источник: Reuters

В селе Чистово Оконешниковского района Омской области похоронили бойца Великой Отечественной войны. Торжественные похороны старшего лейтенанта Василия Ятченко состоялись в День памяти и скорби.

Офицер погиб в 1942 году. Ему было 22 года. Накануне гибели у него был день рождения. Останки бойца были обнаружены поисковым отрядом «Патриот» в Воронежской области. Также были найдены офицерское снаряжение, компас, протирка к револьверу, ложка, расческа и русско-немецкий разговорник. Это помогло установить личность погибшего. Василий Ятченко во время войны командовал взводом противотанковых ружей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на траурном митинге в Чистово присутствовали члены поискового отряда, школьники и местные жители. Родственников погибшего установить не удалось. После церковного отпевания память бойца почтили минутой молчания и залпами оружейного салюта.