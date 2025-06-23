В Омской области с почестями похоронили бойца ВОВ

Офицер погиб в 1942 году. Ему было 22 года. Накануне гибели у него был день рождения. Останки бойца были обнаружены поисковым отрядом «Патриот» в Воронежской области. Также были найдены офицерское снаряжение, компас, протирка к револьверу, ложка, расческа и русско-немецкий разговорник. Это помогло установить личность погибшего. Василий Ятченко во время войны командовал взводом противотанковых ружей.