В ООН рассказали о проблемах казахстанских детей из-за питания

При этом 6% страдают от ожирения. Чаще это касается мальчиков. Чтобы изменить ситуацию, с 1 сентября в Казахстане начнет действовать новый стандарт питания в школах и учреждениях здравоохранения. ЮНИСЕФ совместно с профильными министерствами уже завершил его разработку.