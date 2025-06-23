В ООН рассказали о проблемах казахстанских детей из-за питания

По данным Noks.kz, по итогам исследования Бюро нацстатистики при поддержке ЮНИСЕФ, охватившего 20 тысяч домохозяйств, 23% детей в возрасте от 5 до 9 лет в стране имеют избыточный вес.
При этом 6% страдают от ожирения. Чаще это касается мальчиков. Чтобы изменить ситуацию, с 1 сентября в Казахстане начнет действовать новый стандарт питания в школах и учреждениях здравоохранения. ЮНИСЕФ совместно с профильными министерствами уже завершил его разработку.
Сегодня бесплатное горячее питание получают около 1,7 млн детей — и теперь оно будет подчиняться обновленным требованиям, рассчитанным на сбалансированное потребление калорий, витаминов и микроэлементов.
Новый стандарт направлен на формирование у детей устойчивых здоровых привычек, необходимых для их полноценного развития.