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В ООН рассказали о проблемах казахстанских детей из-за питания

Неправильное питание в детстве имеет долгосрочные последствия для здоровья. О том, насколько критична ситуация в Казахстане и какие меры принимаются, рассказал Бауржан Жусупов, координатор программ здравоохранения и питания Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает Zakon.kz.

По данным Noks.kz, по итогам исследования Бюро нацстатистики при поддержке ЮНИСЕФ, охватившего 20 тысяч домохозяйств, 23% детей в возрасте от 5 до 9 лет в стране имеют избыточный вес.

При этом 6% страдают от ожирения. Чаще это касается мальчиков. Чтобы изменить ситуацию, с 1 сентября в Казахстане начнет действовать новый стандарт питания в школах и учреждениях здравоохранения. ЮНИСЕФ совместно с профильными министерствами уже завершил его разработку.

Сегодня бесплатное горячее питание получают около 1,7 млн детей — и теперь оно будет подчиняться обновленным требованиям, рассчитанным на сбалансированное потребление калорий, витаминов и микроэлементов.

Новый стандарт направлен на формирование у детей устойчивых здоровых привычек, необходимых для их полноценного развития.

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