Суд запретил «Почте России» навязывать дорогие услуги

Однако через месяц ситуация повторилась: очередной клиент обнаружил, что его письмо было отправлено 1-м классом, хотя он запрашивал обычную отправку, и узнал об этом только из чека после оплаты. Это подтвердило, что компания не предприняла необходимых мер для исправления ситуации.