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Суд запретил «Почте России» навязывать дорогие услуги

результате судебного разбирательства «Почте России» запрещено навязывать своим клиентам более дорогие услугиЭто решение стало следствием множества жалоб от граждан, которые отмечали, что сотрудники компании предлагали отправку почты 1-м классом — услугой, которая стоит дороже и не является обязательной.

результате судебного разбирательства «Почте России» запрещено навязывать своим клиентам более дорогие услуги.

Это решение стало следствием множества жалоб от граждан, которые отмечали, что сотрудники компании предлагали отправку почты 1-м классом — услугой, которая стоит дороже и не является обязательной.

Жалобы потребителей указывали на нарушение закона о защите прав потребителей, который запрещает принуждение к покупке ненужных услуг. После первой жалобы «Почте России» было выдано официальное предостережение, на которое руководство компании ответило, что проведет разъяснительную работу с сотрудниками и обещало избежать подобных ситуаций в будущем.

Однако через месяц ситуация повторилась: очередной клиент обнаружил, что его письмо было отправлено 1-м классом, хотя он запрашивал обычную отправку, и узнал об этом только из чека после оплаты. Это подтвердило, что компания не предприняла необходимых мер для исправления ситуации.

В ответ на продолжающиеся нарушения Управление Роспотребнадзора подало иск в суд для защиты прав потребителей. Савеловский районный суд Москвы удовлетворил требования ведомства, постановив, что «Почта России» обязана прекратить навязывание более дорогих услуг своим клиентам.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае за неделю зарегистрировано 1506 случаев укусов клещей.