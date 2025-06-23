В Пермском крае ещё четыре выпускника школ стали стобалльниками на ЕГЭ

Ещё четыре выпускника школ Прикамья стали стобалльниками на ЕГЭ, сообщает Министерство образования и науки Пермского края.
Это школьники, сдававшие государственный экзамен по географии. Максимальный балл по предмету получили два пермяка, а также ребята из Кунгурского и Пермского округов.
Максимум на ЕГЭ по географии получили Максим Максимов из пермской школы № 7, выпускница Калининской школы Арина Муравьёва, Екатерина Щукина из пермской школы «Точка» и выпускник Бабкинской школы Матвей Руш.
«На сегодняшний день в Пермском крае 56 школьников имеют 100 баллов по одному из предметов, из них один — мультистобалльник», — уточнили в региональном минобрнауки.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал истории успеха двух стобалльниц: одна сдала на максимум ЕГЭ по литературе, а вторая — по химии.