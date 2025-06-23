Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае ещё четыре выпускника школ стали стобалльниками на ЕГЭ

Они получили максимальный балл по географии.

Источник: Министерство образования и науки Пермского края

Ещё четыре выпускника школ Прикамья стали стобалльниками на ЕГЭ, сообщает Министерство образования и науки Пермского края.

Это школьники, сдававшие государственный экзамен по географии. Максимальный балл по предмету получили два пермяка, а также ребята из Кунгурского и Пермского округов.

Максимум на ЕГЭ по географии получили Максим Максимов из пермской школы № 7, выпускница Калининской школы Арина Муравьёва, Екатерина Щукина из пермской школы «Точка» и выпускник Бабкинской школы Матвей Руш.

«На сегодняшний день в Пермском крае 56 школьников имеют 100 баллов по одному из предметов, из них один — мультистобалльник», — уточнили в региональном минобрнауки.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал истории успеха двух стобалльниц: одна сдала на максимум ЕГЭ по литературе, а вторая — по химии.