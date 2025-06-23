В качестве примера Мирошник привёл ситуацию в городе Алешки, где, по его словам, украинские военные систематически атакуют гражданских лиц, сотрудников экстренных служб и медицинский персонал. Обстрелы осложняют работу спасателей и медиков, создавая угрозу жизням тех, кто оказывает помощь пострадавшим.