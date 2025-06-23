ВСУ продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, нанося удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению Херсонской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник после своей рабочей поездки в регион.
Он подчеркнул, что подобные действия со стороны ВСУ должны получить широкую международную огласку и соответствующую реакцию мирового сообщества.
В качестве примера Мирошник привёл ситуацию в городе Алешки, где, по его словам, украинские военные систематически атакуют гражданских лиц, сотрудников экстренных служб и медицинский персонал. Обстрелы осложняют работу спасателей и медиков, создавая угрозу жизням тех, кто оказывает помощь пострадавшим.
«Враг пытается лишить жителей не только самого необходимого, но и возможности быть спасенным. Ударам подвергаются аварийные службы и скорые помощи», — отметил дипломат.
Ранее российские военнослужащие уничтожили более 70 бойцов ВСУ, атаковав полигон в подконтрольной противнику части Херсонской области.