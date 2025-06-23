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«Известия»: Минцифры хочет запретить перепрошивать мобильные устройства

По словам экспертов, киберпреступники часто меняют уникальный IMEI, что позволяет им скрыть устройство.

Источник: Аргументы и факты

В России планируется ввести запрет на изменение уникальных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI), пишет газета «Известия» со ссылкой на подготовленные Министерством цифрового развития поправки к федеральному закону «О связи».

Новые нормы являются частью масштабного законопроекта, направленного на усиление мер по борьбе с киберпреступностью. В рамках инициативы предполагается создание единой базы мобильных устройств, а также внедрение «чёрных списков» IMEI-номеров.

Согласно тексту документа, в случае выявления признаков подделки данных об идентификаторе или использования устройства в противоправных целях соответствующая информация будет передаваться в государственную систему, занимающуюся противодействием правонарушениям.

По мнению специалистов, злоумышленники часто прибегают к изменению IMEI, чтобы скрыть следы своей деятельности и затруднить отслеживание устройств, использованных для совершения преступлений.

Ранее врач-эндокринолог, доктор медицинских наук и старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала, что чем чаще человек отвлекается во время приёма пищи, тем выше вероятность, что он съест больше, чем нужно.