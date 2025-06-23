«Известия»: Минцифры хочет запретить перепрошивать мобильные устройства

Ранее врач-эндокринолог, доктор медицинских наук и старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала, что чем чаще человек отвлекается во время приёма пищи, тем выше вероятность, что он съест больше, чем нужно.