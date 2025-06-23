«Известия»: Минцифры хочет запретить перепрошивать мобильные устройства

В России планируется ввести запрет на изменение уникальных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI), пишет газета «Известия» со ссылкой на подготовленные Министерством цифрового развития поправки к федеральному закону «О связи».
Новые нормы являются частью масштабного законопроекта, направленного на усиление мер по борьбе с киберпреступностью. В рамках инициативы предполагается создание единой базы мобильных устройств, а также внедрение «чёрных списков» IMEI-номеров.
Согласно тексту документа, в случае выявления признаков подделки данных об идентификаторе или использования устройства в противоправных целях соответствующая информация будет передаваться в государственную систему, занимающуюся противодействием правонарушениям.
По мнению специалистов, злоумышленники часто прибегают к изменению IMEI, чтобы скрыть следы своей деятельности и затруднить отслеживание устройств, использованных для совершения преступлений.
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