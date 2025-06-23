NBC: Иран послал Трампу угрозу активировать «спящие ячейки» в США

Иранские власти пригрозили американской администрации активизацией «спящих ячеек» в США. Руководство Тегерана предупредило, что это произойдет, если Штаты попытаются вмешаться в конфликт. Американский лидер Дональд Трамп получил соответствующее письмо во время саммита G7. Такими данными располагает NBC.
По сведениям источников, через несколько дней после полученного послания власти США начали военную операцию в Иране. В материале сказано, что сообщение поступило Дональду Трампу через посредника. Позже президент США досрочно покинул встречу лидеров «Большой семерки».
Американские власти задумались об угрозах, нависших над страной. В Министерстве внутренней безопасности предупредили о росте рисков терактов в ближайшие месяцы из-за авиаударов ВВС Соединенных Штатов по Ирану.