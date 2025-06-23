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NBC: Иран послал Трампу угрозу активировать «спящие ячейки» в США

Трамп получил послание от Ирана с угрозой на саммите G7.

Источник: Комсомольская правда

Иранские власти пригрозили американской администрации активизацией «спящих ячеек» в США. Руководство Тегерана предупредило, что это произойдет, если Штаты попытаются вмешаться в конфликт. Американский лидер Дональд Трамп получил соответствующее письмо во время саммита G7. Такими данными располагает NBC.

По сведениям источников, через несколько дней после полученного послания власти США начали военную операцию в Иране. В материале сказано, что сообщение поступило Дональду Трампу через посредника. Позже президент США досрочно покинул встречу лидеров «Большой семерки».

Американские власти задумались об угрозах, нависших над страной. В Министерстве внутренней безопасности предупредили о росте рисков терактов в ближайшие месяцы из-за авиаударов ВВС Соединенных Штатов по Ирану.

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