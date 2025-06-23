Омские предприниматели получили 21 млн рублей за больничные и декретные

Поскольку ИП не подлежат обязательному социальному страхованию, они могут вступить в добровольные правоотношения с Соцфондом. Для этого необходимо подать заявление через «Госуслуги» или в клиентской службе СФР. Уплата взносов дает право на получение выплат по больничному листу, пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и выплат по уходу за ребенком до полутора лет.