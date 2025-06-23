Омские предприниматели получили 21 млн рублей за больничные и декретные

Чтобы иметь право на получение пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 320 индивидуальных предпринимателей Омской области уплачивают страховые взносы. В региональном отделении СФР уточнили, что всего в 2025 году 320-ти бизнесменом региона выплатили более 21 млн рублей.
«Предприниматели получили: пособия по беременности и родам -общая сумма 12 624,4 тысячи рублей, ежемесячные пособия по уходу за ребенком — 4 385,0 тысячи рублей, пособия по временной нетрудоспособности — 3 025,3 тысячи рублей, единовременное пособие при рождении ребенка — 862,1 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Поскольку ИП не подлежат обязательному социальному страхованию, они могут вступить в добровольные правоотношения с Соцфондом. Для этого необходимо подать заявление через «Госуслуги» или в клиентской службе СФР. Уплата взносов дает право на получение выплат по больничному листу, пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и выплат по уходу за ребенком до полутора лет.
Чтобы иметь право на материальную поддержку в следующем году, омичи должны до 31 декабря 2025 года перечислить добровольные взносы в размере 8 980,49 рублей. Реквизиты для оплаты доступны на сайте СФР.
Специалисты Фонда добавили, что предоставляются также субсидии бизнесу. Работодатели, трудоустраивающие ветеранов СВО, инвалидов, одиноких (многодетных) родителей, могут компенсировать зарплаты в размере 87 648 рублей за первые полгода работы. Кроме того, с января текущего года субсидируется оборудование специальных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья — на такие нужды направляется до 200 тысяч рублей.