Министр культуры представил проект Музейного квартала в Красноярске

Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов продемонстрировал эскизы нового Музейного квартала, который будет расположен в центре города, в историческом здании купцов Гадаловых. Ожидается, что открытие комплекса состоится в 2028 году.
В настоящее время здание готовят к реставрации, которая начнется в июле. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы в сентябре 2024 года. Зинов также представил эскизы, демонстрирующие будущее оформление комплекса.
«К 400-летию Красноярска это заброшенное здание станет современным музеем и, в сочетании с Художественным музеем, образует полноценный Музейный квартал для семейного досуга», — отметил министр в своем телеграм-канале.
Здание, расположенное по адресам Мира, 31 и Парижская Коммуна, 22, было построено в конце XIX века и является объектом культурного наследия. На данный момент край объявил торги на поиск подрядчика для реставрации, начальная цена которых составляет 966,3 миллиона рублей. Торги запланированы на 30 июня.
В процессе реставрации необходимо восстановить первоначальный облик здания, укрепить фундаменты и несущие конструкции, а также благоустроить внутренний двор. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2027 года.
После завершения проекта в обновленном здании будут расположены выставочные и многоцелевые залы, кафе, гардеробы и административные помещения. Разработка проекта началась еще в 2020 году и была согласована в сентябре 2024 года.