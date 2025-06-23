Суд Москвы ликвидировал исторический фонд Мемориал*

Суд ликвидировал фонд Мемориал*
Тверской суд Москвы ликвидировал Фонда содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал» (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщают журналисты со ссылкой на соответствующие материалы дела. Согласно судебному решению, фонд будет исключен из Единого государственного реестра юридических лиц.
«Ликвидировать Фонд содействия историческому и правовому просвещению “Мемориал”* и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц», — постановил суд. Сообщение передает РИА Новости.
Основанием для обращения с просьбой о ликвидации выступили сами учредители организации. Как указано в материалах дела, решение о прекращении деятельности фонда было принято на заседании правления. Суд удовлетворил их ходатайство, поскольку фонд не имеет имущества и не ведет деятельности, ради которой был создан. В материалах дела подчеркивается, что вероятность получения необходимого имущества для работы фонда представляется невозможной, а дальнейшее осуществление деятельности не планируется. Фонд был зарегистрирован в 2013 году. Через несколько лет его признали иноагентом.
* «Мемориал» признан в России организацией, выполняющей функции иноагента.