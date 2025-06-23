Суд Москвы ликвидировал исторический фонд Мемориал*

Основанием для обращения с просьбой о ликвидации выступили сами учредители организации. Как указано в материалах дела, решение о прекращении деятельности фонда было принято на заседании правления. Суд удовлетворил их ходатайство, поскольку фонд не имеет имущества и не ведет деятельности, ради которой был создан. В материалах дела подчеркивается, что вероятность получения необходимого имущества для работы фонда представляется невозможной, а дальнейшее осуществление деятельности не планируется. Фонд был зарегистрирован в 2013 году. Через несколько лет его признали иноагентом.