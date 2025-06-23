Начало новой недели в Башкирии будет дождливым. Это следует из прогноза специалистов Башгидрометцентра.
Сегодня днем, 23 июня, в некоторых городах и районах пройдут кратковременные дожди, местами — грозы. Будет порывистый северный, северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит +16, +21°.
Завтра, 24 июня, обойдется без существенных осадков. Этой ночью будет переменных направлений слабый ветер, днем — восточный умеренный. Столбики термометров ночью опустятся до +7, +12°, на востоке республики — до +2°, днем воздух прогреется до +16, +21°.
В среду, 25 июня, ночью осадков не предвидится, днем — местами небольшие дожди. Ветер — ночью — переменных направлений слабый, днем — юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью будет +6, +11°, днем потеплеет до +18, +23°.
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