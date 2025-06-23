В субботу в Прикамье пройдет краевой сельский Сабантуй

Сегодня Сабантуй — это праздник красивых обрядов и обычаев, песен и танцев, национальных блюд и традиционных ремесел. Краевой сельский Сабантуй объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий, жителей многих муниципальных территорий Пермского края, а также Татарстана и Башкирии. В нашем регионе на протяжении многих лет для празднования Сабантуя на общей поляне встречаются разные народы Прикамья.