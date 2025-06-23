В субботу в Прикамье пройдет краевой сельский Сабантуй

28 июня состоится краевой сельский Сабантуй. В этом году он впервые пройдет в Пермском муниципальном округе, в селе Башкултаево.
По доброй традиции Сабантуй каждый год принимает новая территория. Так, уже более десяти лет главный национальный праздник татар и башкир «путешествует» по Пермскому краю. В этом году столицей праздника станет Башкултаево.
Сабантуй — это календарный праздник мусульманских народов. Его отмечают в начале лета, когда весенние крестьянские работы завершены, а до сбора урожая еще достаточно далеко. Сабантуй — давняя историческая традиция, передача которой крайне важна. Исследователи отмечают ее безусловную ценность с исторической, художественной и этнологической точек зрения.
Сегодня Сабантуй — это праздник красивых обрядов и обычаев, песен и танцев, национальных блюд и традиционных ремесел. Краевой сельский Сабантуй объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий, жителей многих муниципальных территорий Пермского края, а также Татарстана и Башкирии. В нашем регионе на протяжении многих лет для празднования Сабантуя на общей поляне встречаются разные народы Прикамья.
В день Сабантуя на праздничной поляне размещаются площадки с народными играми, спортивными состязаниями, различными ремеслами, национальной кухней.
Краевой сельский Сабантуй в Башкултаево не станет исключением.
К девяти утра на праздничную поляну начнут прибывать делегации из Пермского края и гости из соседних регионов. Торжественное открытие праздника состоится в 12 часов.
В течение дня гостей Сабантуя ждут традиционный парад участников, концерт творческих коллективов Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Пермского края, соревнования по национальной борьбе, творческие площадки и народные игры. Также откроются национальные ярмарочные ряды с изделиями народных умельцев и сельскохозяйственной продукцией, пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам.
Специальным гостем музыкальной программы праздника станет Юлия Гарифуллина — певица, участница шоу «Голос».
Полная программа краевого сельского Сабантуя-2025 размещена здесь.
Организаторами праздника выступили администрация губернатора Пермского края, администрация Пермского муниципального округа, региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермского края», региональная общественная организация башкир Пермского края «Курултай», Пермский дом народного творчества «Губерния» при поддержке министерства культуры Пермского края.