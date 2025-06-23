Трамп заявил о «монументальном ущербе» ядерным объектам Ирана после ударов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что расположенные под землей ядерные объекты Ирана получили максимальный ущерб в результате проведенной вооруженными силами США операции. Об этом он написал в понедельник, 23 июня, в социальной сети Truth Social.
— Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение — это точный термин, — отметил Трамп.
Он добавил, что «самые большие разрушения были нанесены гораздо ниже уровня земли».
В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.
Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высказался о том, что Тегеран готов решить ядерный спор с Израилем с помощью переговоров. По его словам, страна готова приступить к диалогу, как в 2015 году. Также глава МИД подчеркнул, что именно Израиль не заинтересован в дипломатии.