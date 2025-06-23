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Диетолог Круглова: ИМТ выше 25 увеличивает риск тяжелых заболеваний

Избыточная масса тела и ожирение тесно связаны с повышенной вероятностью развития атеросклероза.

Источник: Аргументы и факты

Индекс массы тела (ИМТ) выше 25 является серьезным фактором риска для здоровья. Об этом рассказала в диалоге с aif.ru врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, избыточная масса тела и ожирение тесно связаны с повышенной вероятностью развития атеросклероза, гипертонии и сахарного диабета второго типа.

«И данные заболевания, конечно, существенно влияют на продолжительность жизни, поэтому действительно избыточный вес, ожирение, высокие показатели индекса массы тела от 25 и выше увеличивают риск. Причем есть четкая корреляция: чем выше индекс массы тела, тем выше риск этих заболеваний. Если, например, это 25, то, конечно, риск будет не настолько высок, как, например, при индексе массы тела 30 или 35», — объясняет эксперт.

Она отметила, что ИМТ является простым и удобным способом оценки состояния здоровья и важным ориентиром для специалистов разного профиля.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что люди с индексом массы тела выше 40 теряют до десяти лет жизни.