Диетолог Круглова: ИМТ выше 25 увеличивает риск тяжелых заболеваний

«И данные заболевания, конечно, существенно влияют на продолжительность жизни, поэтому действительно избыточный вес, ожирение, высокие показатели индекса массы тела от 25 и выше увеличивают риск. Причем есть четкая корреляция: чем выше индекс массы тела, тем выше риск этих заболеваний. Если, например, это 25, то, конечно, риск будет не настолько высок, как, например, при индексе массы тела 30 или 35», — объясняет эксперт.