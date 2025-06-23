Миша Марвин выступит в Хабаровске на открытой сцене в День Молодёжи

Хедлайнером праздника на День молодежи в Хабаровске станет Миша Марвин. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», известный артист выступит в краевой столице 28 июня на Комсомольской площади. Слушателям он может быть знаком по песням «Французский поцелуй», «Вдвоем», «Не надо быть сильной».
Напомним, в качестве ведущих мероприятия в этот день выступят популярные молодежные блогеры и исполнители — Карина Кросс и Роман Каграманов. А сам праздник будет состоять из нескольких тематических площадок: «Знай», «Люби», «Гордись», «Приумножай».
По каждой такой площадке запланировано проведение различных активностей. Например, Science Slam — короткий формат выступлений молодых ученых, которые расскажут о достижениях оригинально и увлекательно. Или «Открытый микрофон» — творческие выступления жителей края. Перформансы, национальные мотивы в современной обработке, танцы и необычные исполнения песен — выступить с креативными номерами молодежь сможет на одной сцене со звездными артистами. К слову, для того, чтобы стать участниками фестиваля, желающие подавали заявку на его официальном сайте и проходили конкурсный отбор.
— Масштабный праздник в Хабаровске пройдет в рамках Всероссийского фестиваля «День молодежи-2025» уже в третий раз. Сейчас завершается формирование заявок на участие в мероприятии, после чего станет известно подробное расписание работы площадок, — рассказали в Краевом центре молодежных инициатив.
Попасть на фестиваль можно бесплатно, для этого нужно пройти регистрацию на сайте, заполнить простую форму. Также в день мероприятия будут работать волонтеры, которые помогут желающим с получением входного билета.