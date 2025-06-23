Миша Марвин выступит в Хабаровске на открытой сцене в День Молодёжи

По каждой такой площадке запланировано проведение различных активностей. Например, Science Slam — короткий формат выступлений молодых ученых, которые расскажут о достижениях оригинально и увлекательно. Или «Открытый микрофон» — творческие выступления жителей края. Перформансы, национальные мотивы в современной обработке, танцы и необычные исполнения песен — выступить с креативными номерами молодежь сможет на одной сцене со звездными артистами. К слову, для того, чтобы стать участниками фестиваля, желающие подавали заявку на его официальном сайте и проходили конкурсный отбор.