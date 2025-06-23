Стало известно, какой размер выплат у среднестатистического пенсионера в России

С 1 апреля в России увеличился средний объем пенсионных выплат. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статистику Социального фонта страны.
«Первого января он был ниже и составлял 23 175 рублей в месяц», — отметили в информагентстве.
Как указали на РИА Новости, средний показатель данной категории социальных выплат в стране сейчас увеличился на на 273 рубля. В настоящий момент пенсии начисляются порядка 40,9 миллионов россиян.
В свою очередь, эксперт Вадим Виноградов ранее рассказал о том, как по выслуге лет получать сразу две категории пенсионных выплат.