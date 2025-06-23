Единая база мобильных устройств и запрет перепрошивки: Минцифры защитит россиян от киберпреступников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разрабатывает поправки к федеральному закону «О связи», которыми россиянам запретят изменять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), проще говоря, «перепрошивать» смартфоны. Объясняются меры защитой граждан страны от киберпреступников. Об этом сообщает сайт «Известия».
Издание объясняет, что эти запретительные меры не позволят мошенника обходить системы безопасности, меняя код, а также позволят блокировать по IMEI краденные телефоны.
Журналисты отмечают также, что эти поправки являются лишь частью большого проекта закона, цель которого эффективно бороться с киберпреступностью. Также власти планируют создание единой базы мобильных устройств и ввода черных списков уникальных номеров.
Если будут выявлены недостоверные сведения об идентификаторе или совершении противоправных действий, информация об этом попадет в государственную информационную систему противодействия правонарушениям.
Накануне Министерство цифрового развития России опровергло фейковую статью журнала Forbes, утверждавшего, будто бы российской полиции будут, якобы, переданы персональные данные всех пользователей маркетплейсов и их истории заказов.
Также сообщалось, что в ближайшие полгода Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует разработать стратегию регулирования VPN-сервисов.