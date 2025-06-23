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В Красноярске прошли масштабные проверки мигрантов: задержаны 37 человек

В Советском районе Красноярска состоялся рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства.

В Советском районе Красноярска состоялся рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства.

В течение двух дней полицейские совместно с Росгвардией провели проверки в кафе, на рынках, в автосервисах и вдоль кольцевой дороги, охватив около 200 иностранных граждан.

В результате операции было задержано 37 человек, которые были доставлены в отделы миграционного контроля для проверки документов, а также для взятия образцов эпителия с целью выяснения их возможной причастности к правонарушениям.

В ходе рейда было выявлено 18 нарушений, среди которых основными стали нелегальная трудовая деятельность, привлечение иностранцев без необходимых разрешений и несоблюдение правил пребывания в России. Также возбуждено три дела по статье о фиктивной регистрации по месту пребывания.

Проверки продолжаются, сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае мигранты лишились российских паспортов за преступления.