В Красноярске прошли масштабные проверки мигрантов: задержаны 37 человек

В Советском районе Красноярска состоялся рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства.
В течение двух дней полицейские совместно с Росгвардией провели проверки в кафе, на рынках, в автосервисах и вдоль кольцевой дороги, охватив около 200 иностранных граждан.
В результате операции было задержано 37 человек, которые были доставлены в отделы миграционного контроля для проверки документов, а также для взятия образцов эпителия с целью выяснения их возможной причастности к правонарушениям.
В ходе рейда было выявлено 18 нарушений, среди которых основными стали нелегальная трудовая деятельность, привлечение иностранцев без необходимых разрешений и несоблюдение правил пребывания в России. Также возбуждено три дела по статье о фиктивной регистрации по месту пребывания.
Проверки продолжаются, сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае мигранты лишились российских паспортов за преступления.