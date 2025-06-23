Пушилин: Мариуполь станет крупным транспортным хабом

По его словам, в перспективе город станет стратегическим логистическим центром: здесь будет сосредоточена развитая сеть дорог, железнодорожные маршруты, функционирующий морской порт и возобновлённое авиасообщение. Всё это, отметил он, позволит Мариуполю играть ключевую роль в транспортной системе региона.