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Пушилин: Мариуполь станет крупным транспортным хабом

Восстановление мариупольского аэропорта начнётся сразу после того, как ситуация в регионе стабилизируется.

Источник: Аргументы и факты

Мариуполь в будущем должен превратиться в важный транспортный узел, объединяющий разные виды сообщения — автомобильное, железнодорожное, воздушное и морское. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Пушилин подчеркнул, что восстановление мариупольского аэропорта начнётся сразу после того, как ситуация в регионе стабилизируется с точки зрения безопасности. Сейчас ключевым условием остаётся завершение разминирования и устранение угроз, связанных с военными действиями.

По его словам, в перспективе город станет стратегическим логистическим центром: здесь будет сосредоточена развитая сеть дорог, железнодорожные маршруты, функционирующий морской порт и возобновлённое авиасообщение. Всё это, отметил он, позволит Мариуполю играть ключевую роль в транспортной системе региона.

Ранее мэр Олег Моргун сообщил, что Мариуполь станет одним из самых красивых городов на юге России.