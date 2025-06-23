В самарском сквере Высоцкого 22 июня прошла акция «Узелки Победы»

В сквере Высоцкого воплощена гражданская инициатива, организованная региональным отделением Союза женщин России.
В рамках акции жители лично приняли участие в создании маскировочных сетей, завязав на них узелок в память о защитниках Отечества.
Каждый такой узел — не просто символ, а настоящий оберег для бойцов, несущих службу на передовой.
В него вкладывают добрые мысли, слова поддержки и благодарности за мужество и самоотверженность.
Готовые сети будут направлены в зону проведения специальной военной операции, чтобы напомнить нашим солдатам, что их помнят, ценят и поддерживают.
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