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В самарском сквере Высоцкого 22 июня прошла акция «Узелки Победы»

В сквере Высоцкого воплощена гражданская инициатива, организованная региональным отделением Союза женщин России.

В сквере Высоцкого воплощена гражданская инициатива, организованная региональным отделением Союза женщин России.

В рамках акции жители лично приняли участие в создании маскировочных сетей, завязав на них узелок в память о защитниках Отечества.

Каждый такой узел — не просто символ, а настоящий оберег для бойцов, несущих службу на передовой.

В него вкладывают добрые мысли, слова поддержки и благодарности за мужество и самоотверженность.

Готовые сети будут направлены в зону проведения специальной военной операции, чтобы напомнить нашим солдатам, что их помнят, ценят и поддерживают.

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