Аналитик заявил о нарастающей панике Зеленского из-за положения Украины

Аналитик отметил, что «время Украины уходит все быстрее, и все это чувствуют». Он предположил, что на предстоящем саммите НАТО Зеленского попытаются либо не пустить, либо заставить говорить то, что выгодно партнерам, и сам Зеленский это понимает. По мнению Меркуриса, в речах Зеленского вместо пафоса теперь слышится нарастающая паника.