Аналитик заявил о нарастающей панике Зеленского из-за положения Украины

Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что поведение президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о его опасениях по поводу снижения интереса мирового сообщества к Украине на фоне обострения отношений между Израилем и Ираном. Об этом Меркурис заявил в эфире своего YouTube-канала.
Аналитик отметил, что «время Украины уходит все быстрее, и все это чувствуют». Он предположил, что на предстоящем саммите НАТО Зеленского попытаются либо не пустить, либо заставить говорить то, что выгодно партнерам, и сам Зеленский это понимает. По мнению Меркуриса, в речах Зеленского вместо пафоса теперь слышится нарастающая паника.
Эксперт также добавил, что плачевное положение украинской армии на фронте является предвестником катастрофы для Киева.
Ночью 13 июня израильские ВВС атаковали иранскую территорию. Погибли как минимум 20 высших офицеров вооруженных сил страны. Информационные издания подчеркнули, что данная атака является новым витком напряженности в отношениях двух государств. Чем может закончиться противостояние стран — в материале «Вечерней Москвы».