В Минцифре прокомментировали массовый сбой работы навигационных систем в Омске

«Пыталась такси вызвать, Яндекс показывал, что машина на перекрестке Химиков и Менделеева, там и застыла. Хорошо, догадалась в домофон посмотреть, увидела, что таксист уже ждет. Так бы и не уехала», «Билайн в Нефтах — не работает мобильный интернет», «У Фестиваля тоже», «С Топлайна вообще не работает, в районе Первомайки», а вот с Кристалла уже нормально ловит", — написали недовольные пользователи.