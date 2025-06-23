В Минцифре прокомментировали массовый сбой работы навигационных систем в Омске

Накануне, 22 июня, омичи в очередной раз столкнулись с нарушениями в работе навигаторов. Сообщения о неполадках появились в различных пабликах.
«Почему в городе не работает GPS? В машине на мультимедиа и в телефоне спутники видит навигация, но не подключается. У кого-то есть проблема такая же?», — задался вопросом подписчик телеграм-канала «Аварийный Омск».
В ответ анонимный автор получил десятки комментариев. Многие омичи выразили мнение, что сбои происходят из-за того, что власти глушат связь.
«Пыталась такси вызвать, Яндекс показывал, что машина на перекрестке Химиков и Менделеева, там и застыла. Хорошо, догадалась в домофон посмотреть, увидела, что таксист уже ждет. Так бы и не уехала», «Билайн в Нефтах — не работает мобильный интернет», «У Фестиваля тоже», «С Топлайна вообще не работает, в районе Первомайки», а вот с Кристалла уже нормально ловит", — написали недовольные пользователи.
В региональном министерстве цифрового развития и связи прокомментировали проблему.
«Сбои в работе мобильного интернета связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Данные мероприятия реализуются в целях улучшения качества связи и повышения уровня безопасности. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ», — написали представители ведомства в ответ на возмущения омичей.