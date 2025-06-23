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Волонтеров на уборке мазута в Анапе ждала неожиданность: вот что они нашли

Волонтеры нашли в Анапе приплывший по морю мусор из Турции.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры нашли принесенный течением из Турции мусор во время уборки песка от мазута в Анапе. Об этом информировал сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев.

«Параллельно с мазутом мы собрали мусор, который был в том числе и турецкий. Было видно, что это турецкая упаковка», — сказал Руднев РИА Новости на ПМЭФ, уточнив, что речь идет о территории природного парка «Анапская пересыпь».

Напомним, в декабре 2024 года в Керченском проливе во время шторма произошло крушение танкеров, море и пляжи были загрязнены мазутом. Суммарно два разбившихся танкера перевозили 9,2 тысяч тонн мазута. 2,4 тысячи тонн сразу вылились в море. Часть отравы вынесло на берег на побережье Анапы.

Все о том, как тысячи специалистов и волонтеров очищали пляжи Анапы и спасали пострадавших от мазута птиц, читайте здесь на KP.RU.

Сейчас в Анапе по-прежнему действуют ограничение на курортный сезон — купаться в море запрещено, загорать на пляжах тоже нельзя. В разгар сезона на пляжах Анапы непривычная для лета обстановка — вместо туристов здесь разъезжают колонны техники, которые продолжают очищение песка.