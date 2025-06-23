Бывший посол Ирана обвинил Трампа в допущении «серьезной ошибки»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил «серьезную ошибку», атаковав ядерные объекты Ирана. Проведенной операцией американский лидер «уничтожил дипломатию». Так выразился экс-посол Ирана в ФРГ Сейед Хоссейн Мусавиан, цитирует РИА Новости.
Он также обратил внимание на нарушение Вашингтоном Устава ООН. По мнению бывшего иранского посла, США выказали неуважение к международной организации. Он подчеркнул, что ДНЯО «вреден», так как государства, отвергшие договор, остались неуязвимыми, в отличие от тех, кто его подписал.
«Как человек, который десятилетиями неустанно работал над созданием на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, и над устранением напряженности между США, Западом и Ираном, я с сожалением констатирую, что Трамп уничтожил дипломатию и тем самым допустил очень серьезную ошибку», — заключил Сейед Хоссейн Мусавиан.
Хозяина Белого дома осудила и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Она предупредила Дональда Трампа, что после операции в отношении Ирана ему грозит импичмент.