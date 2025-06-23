Бывший посол Ирана обвинил Трампа в допущении «серьезной ошибки»

«Как человек, который десятилетиями неустанно работал над созданием на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, и над устранением напряженности между США, Западом и Ираном, я с сожалением констатирую, что Трамп уничтожил дипломатию и тем самым допустил очень серьезную ошибку», — заключил Сейед Хоссейн Мусавиан.