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Бывший посол Ирана обвинил Трампа в допущении «серьезной ошибки»

Экс-посол Ирана Мусавиан признал уничтожение Трампом дипломатии после удара.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил «серьезную ошибку», атаковав ядерные объекты Ирана. Проведенной операцией американский лидер «уничтожил дипломатию». Так выразился экс-посол Ирана в ФРГ Сейед Хоссейн Мусавиан, цитирует РИА Новости.

Он также обратил внимание на нарушение Вашингтоном Устава ООН. По мнению бывшего иранского посла, США выказали неуважение к международной организации. Он подчеркнул, что ДНЯО «вреден», так как государства, отвергшие договор, остались неуязвимыми, в отличие от тех, кто его подписал.

«Как человек, который десятилетиями неустанно работал над созданием на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, и над устранением напряженности между США, Западом и Ираном, я с сожалением констатирую, что Трамп уничтожил дипломатию и тем самым допустил очень серьезную ошибку», — заключил Сейед Хоссейн Мусавиан.

Хозяина Белого дома осудила и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Она предупредила Дональда Трампа, что после операции в отношении Ирана ему грозит импичмент.

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