Еще одну жительницу Прикамья подозревают в истязании своего ребенка

В отношении жительницы Александровска 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам истязания несовершеннолетнего путем причинения нравственных и физических страданий, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что с декабря 2024 года по апрель 2025 года в Александровском муниципальном округе фигурантка из личных неприязненных отношений причиняла физические и нравственные страдания, систематически нанося побои и совершая иные насильственные действия, своей 11-летней дочери.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, на прошлой неделе уголовное дело по той же статье возбуждено в отношении жительницы Чусового.