Еще одну жительницу Прикамья подозревают в истязании своего ребенка

Следствие установило, что с декабря 2024 года по апрель 2025 года в Александровском муниципальном округе фигурантка из личных неприязненных отношений причиняла физические и нравственные страдания, систематически нанося побои и совершая иные насильственные действия, своей 11-летней дочери.