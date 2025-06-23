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Еще одну жительницу Прикамья подозревают в истязании своего ребенка

В отношении жительницы Александровска 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам истязания несовершеннолетнего путем причинения нравственных и физических страданий, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В отношении жительницы Александровска 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам истязания несовершеннолетнего путем причинения нравственных и физических страданий, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что с декабря 2024 года по апрель 2025 года в Александровском муниципальном округе фигурантка из личных неприязненных отношений причиняла физические и нравственные страдания, систематически нанося побои и совершая иные насильственные действия, своей 11-летней дочери.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, на прошлой неделе уголовное дело по той же статье возбуждено в отношении жительницы Чусового.