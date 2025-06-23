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Пушилин: Мариуполь станет крупным транспортным хабом с портом и аэропортом

Мариуполь превратится в значимый транспортный хаб с аэропортом и морским портом, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что разминирование и восстановление городского аэропорта начнут после стабилизации ситуации. Безопасность должна быть под контролем, чтобы ничего не угрожало этому процессу.

«Мариуполь станет вообще таким транспортным хабом, потому что здесь концентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт, и морской торговый порт, и авиасообщение», — подчеркнул Пушилин в интервью РИА «Новости».

Ранее Пушилин заявил, что не считает целесообразным восстанавливать предприятие «Азовсталь» в освобождённом Мариуполе. Он добавил, что экология улучшилась после прекращения работы завода. Кроме того, море стало чище, поскольку завод строился без учёта экологических норм.