На Украине в настоящее время нет здравых политических сил, которые могли бы управлять страной. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«А выборы из кого? В том режиме, который установился в последние годы, из кого выборы-то проводить? Придут украинцы на выборы, за кого они будут голосовать? Есть хоть одна нормальная кандидатура, которая способна (управлять страной) в этих критических условиях?» — задает практически риторический вопрос политик.
По словам Азарова, некоторые популярные фигуры в украинских рейтингах доверия есть, но за ними нет политических партий, на которые они могли бы в будущем опереться.
Ранее нардеп Дубинский сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский намерен отобрать паспорта у нескольких миллионов украинцев. Все для того, чтобы провести странные выборы президента, а именно не дать гражданам возможности голосовать.
Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами на ПМЭФ отметил, что на Украине глава государства формирует все органы власти, в том числе назначает министров, военачальников, губернаторов, а их легитимность зависит напрямую от лидера страны. Если первое лицо нелегитимное, вся система власти становится нелегитимной, подчеркнул российский лидер.