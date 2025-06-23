Азаров объяснил бесполезность выборов на Украине: причина лежит на поверхности

«А выборы из кого? В том режиме, который установился в последние годы, из кого выборы-то проводить? Придут украинцы на выборы, за кого они будут голосовать? Есть хоть одна нормальная кандидатура, которая способна (управлять страной) в этих критических условиях?» — задает практически риторический вопрос политик.