Бойцы ВС РФ смогут перемещать предметы, используя дроны с бионической рукой

Специалист Алексей Чадаев заявил, что с августа на линии боевого соприкосновения начнется тестирование технологии применения бионической руки российскими воздушными беспилотниками. Подробностями он поделился с ТАСС.
«Полигонная апробация технологии завершена, она подтверждена, все работает», — подчеркнул Алексей Чадаев.
Как указали в ТАСС, следующим этапом развития бионической руки станет тестирование в боевых условиях. В будущем эти протезы будут использовать российские БПЛА для захвата оставленных в отдаленных зонах предметов, включая доставшиеся от убежавших боевиков ВСУ трофеи.
Бионические руки изготавливаются с помощью технологии 3D-печати.
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