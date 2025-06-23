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Бойцы ВС РФ смогут перемещать предметы, используя дроны с бионической рукой

Специалист Алексей Чадаев заявил, что с августа на линии боевого соприкосновения начнется тестирование технологии применения бионической руки российскими воздушными беспилотниками.

Специалист Алексей Чадаев заявил, что с августа на линии боевого соприкосновения начнется тестирование технологии применения бионической руки российскими воздушными беспилотниками. Подробностями он поделился с ТАСС.

«Полигонная апробация технологии завершена, она подтверждена, все работает», — подчеркнул Алексей Чадаев.

Как указали в ТАСС, следующим этапом развития бионической руки станет тестирование в боевых условиях. В будущем эти протезы будут использовать российские БПЛА для захвата оставленных в отдаленных зонах предметов, включая доставшиеся от убежавших боевиков ВСУ трофеи.

Бионические руки изготавливаются с помощью технологии 3D-печати.

Развитие робототехники и методов протезирования сейчас играет важную роль во многих аспектах жизни. Ранее в эксклюзивном материале «МК» рассказывалось об уникальной российской разработке, которая позволяет человекоподобным роботам эффективно бегать и прыгать.

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