В Красноярске на Пашенном до 2030 года возведут детский сад и дорогу

Согласно информации от чиновников, строительная компания «КБС» обязуется до конца 2030 года возвести детский сад на 190 мест, а также проложить дорогу к жилым домам по улице Судостроительной (дома 31и, 31е, 31ж и 31д). В рамках соглашения мэрия получит две квартиры для переселения жителей из аварийного жилья.