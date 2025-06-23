В Красноярске на Пашенном до 2030 года возведут детский сад и дорогу

Мэрия Красноярска объявила о планах по строительству детского сада и дороги в районе Пашенного.
Работы будут проводиться застройщиком в рамках комплексного развития территории (КРТ) на участке площадью 3,35 гектара, расположенном на улице Складской.
Согласно информации от чиновников, строительная компания «КБС» обязуется до конца 2030 года возвести детский сад на 190 мест, а также проложить дорогу к жилым домам по улице Судостроительной (дома 31и, 31е, 31ж и 31д). В рамках соглашения мэрия получит две квартиры для переселения жителей из аварийного жилья.
На данный момент компания уже начала строительство дороги, где осталось установить освещение. В планах также благоустройство пешеходного бульвара на территории. В этом году запланировано начало разработки проекта для нового детского сада.
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