Минцифры планируют запретить перепрошивать смартфоны

Согласно отчету Банка России, за первые три месяца 2025 года мошенники похитили у россиян более 6,8 миллиарда рублей, что на 60 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович, комментируя цифры, заявил, что давно необходимо ужесточить меры против киберпреступников.