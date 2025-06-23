Минцифры планируют запретить перепрошивать смартфоны

В России планируется запретить пользователям изменять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI). Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на разработанные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поправки к федеральному закону «О связи».
Поправки, направленные на борьбу с киберпреступностью, предусматривают создание единой базы мобильных устройств и введение черных списков уникальных номеров.
Согласно законопроекту, при обнаружении признаков недостоверной информации об идентификаторе или совершения противоправных действий, данные будут передаваться в государственную информационную систему противодействия правонарушениям.
Эксперты отмечают, что киберпреступники часто меняют IMEI, чтобы скрыть устройства, используемые для мошенничества, говорится в сообщении.
Согласно отчету Банка России, за первые три месяца 2025 года мошенники похитили у россиян более 6,8 миллиарда рублей, что на 60 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович, комментируя цифры, заявил, что давно необходимо ужесточить меры против киберпреступников.