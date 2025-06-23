Отцовский контроль: В России предложили создать курсы для молодых пап

Проект, который есть в распоряжении Life.ru, предусматривает проведение специальных курсов, которые будут включать практические тренинги по разрешению семейных конфликтов с участием детей, семинары по реализации родительских прав в рамках законодательства и разбор типичных ошибок в воспитательном процессе.