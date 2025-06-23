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Отцовский контроль: В России предложили создать курсы для молодых пап

В России могут создать образовательные курсы для молодых отцов. Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила соответствующее предложение в Администрацию Президента, Росмолодёжь, а также в профильные комитеты Государственной думы.

Источник: Life.ru

Проект, который есть в распоряжении Life.ru, предусматривает проведение специальных курсов, которые будут включать практические тренинги по разрешению семейных конфликтов с участием детей, семинары по реализации родительских прав в рамках законодательства и разбор типичных ошибок в воспитательном процессе.

По мнению авторов инициативы, особое внимание следует уделить правовому просвещению, социально-психологическому сопровождению подростков, созданию медиативных служб для гармонизации детско-родительских отношений, а также вопросам профессиональной ориентации и трудоустройства несовершеннолетних.

«В рамках проекта будут проводиться курсы молодого отца, которые будут включать в себя образовательные программы. Необходим комплексный подход», — отметил юрист, председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

Ранее общественная организация «Отцы Рядом» просила ввести стандарт на школьные туалеты. Там заявили, что обустройство туалетных комнат и душевых кабин является не только выполнением санитарных норм, но и вкладом в здоровье и комфорт учащихся.