Россияне перестали бояться будущего, заявил глава ВЦИОМ

«Раньше боялись мы будущего. Казалось, что будущее пугает, что оно наполнено угроз, рисков и так далее. А сегодня наша жизнь такой сложной стала, нервной, что мы уже и на будущее смотрим без особой опаски. Наоборот, даже начинаем пытаться мечтать, начинаем пытаться планы какие-то строить», — сказал Федоров, отвечая на вопрос об отношении россиян к будущему.