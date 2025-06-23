Россияне перестали бояться будущего, заявил глава ВЦИОМ

C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Россияне перестали бояться будущего, начав мечтать и строить на него планы, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Раньше боялись мы будущего. Казалось, что будущее пугает, что оно наполнено угроз, рисков и так далее. А сегодня наша жизнь такой сложной стала, нервной, что мы уже и на будущее смотрим без особой опаски. Наоборот, даже начинаем пытаться мечтать, начинаем пытаться планы какие-то строить», — сказал Федоров, отвечая на вопрос об отношении россиян к будущему.
Глава ВЦИОМ выразил надежду на то, что этот тренд на мечты будет продолжаться, поскольку это важно как для конкретного человека, так и для страны в целом.
«Мы должны разрешить себе думать о завтрашнем дне. Мы должны разрешить себе придумывать завтрашний день. Мы должны разрешить себе конструировать и создавать собственное будущее. Это критически важное условие не просто выживания нашей страны в 21 веке, а того, что она по-прежнему будет играть очень важную роль во всех мировых делах», — добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступало информационным партнером форума.