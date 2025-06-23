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Врач Куренков рассказал, почему появляется головокружение при ношении очков

Головокружение при ношении очков возникает, потому что мозг впервые начинает обрабатывать множество новых зрительных деталей.

Источник: Аргументы и факты

Пациенты, впервые надевающие корректирующие очки, могут столкнуться с головокружением и тошнотой, но это не повод отказываться от коррекции. Об этом aif.ru рассказал офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков.

По его словам, причина головокружения кроется в адаптации мозга.

«Головокружение при ношении очков — распространенное явление, особенно среди тех, кто надевает их впервые. Когда человек впервые надевает очки, мозг начинает воспринимать массу деталей, ранее не замечаемых. Это перегружает восприятие и вызывает головокружение, подташнивание и даже головную боль», — объяснил Куренков.

Он отметил, что такая реакция временная и постепенно полностью исчезнет.

«Мозг постепенно адаптируется к коррекции, отсеивает лишнюю информацию и избавляется от неприятных симптомов. Эти явления проходят», — подчеркнул офтальмолог.

Врач также напомнил, что использование корректирующих очков при первых признаках ухудшения зрения помогает предотвратить его дальнейшее снижение, если речь идет о реальных нарушениях рефракции.

«Существует такое временное явление, как ложная близорукость. В таких случаях, если принять ее за истинную близорукость и назначить корректирующие очки, это может не только не помочь, но и привести к нежелательным последствиям. Во всех остальных случаях, при подтвержденных аномалиях рефракции очковая коррекция необходима. Это могут быть очки, контактные линзы или, если позволяет возраст, лазерная коррекция», — заключил Куренков.

Ранее он также рассказал, что некоторые люди, столкнувшись с возрастным ухудшением зрения, могут обходиться без оптики благодаря индивидуальным компенсаторным механизмам организма.