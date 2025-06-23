Врач Куренков рассказал, почему появляется головокружение при ношении очков

«Существует такое временное явление, как ложная близорукость. В таких случаях, если принять ее за истинную близорукость и назначить корректирующие очки, это может не только не помочь, но и привести к нежелательным последствиям. Во всех остальных случаях, при подтвержденных аномалиях рефракции очковая коррекция необходима. Это могут быть очки, контактные линзы или, если позволяет возраст, лазерная коррекция», — заключил Куренков.