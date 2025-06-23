МИД Северной Кореи осудил США за удары по Ираку

Северная Корея осудила удары Соединенных Штатов по ядерным объектам на территории Ирака. Об этом информирует агентство ЦТАК со ссылкой на официального представителя дипломатического ведомства.
«Израиль и США под предлогом так называемого “поддержания мира” и “устранения угрозы” применили физическую силу и тем самым еще больше обострили ситуацию на Среднем Востоке», — сказано в релизе.
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была названа ядерная программа Ирана. С тех пор стороны обмениваются ударами.
После этого в конфликт вступили США: американские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны.