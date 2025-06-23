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МИД Северной Кореи осудил США за удары по Ираку

В КНДР заявили, что удары США по Ираку обострили ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

Северная Корея осудила удары Соединенных Штатов по ядерным объектам на территории Ирака. Об этом информирует агентство ЦТАК со ссылкой на официального представителя дипломатического ведомства.

«Израиль и США под предлогом так называемого “поддержания мира” и “устранения угрозы” применили физическую силу и тем самым еще больше обострили ситуацию на Среднем Востоке», — сказано в релизе.

В северокорейском МИД назвали атаку США на Иран грубым нарушением Устава ООН и назвали «стремление Израиля к территориальной экспансии» причиной эскалации на Ближнем Востоке.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была названа ядерная программа Ирана. С тех пор стороны обмениваются ударами.

После этого в конфликт вступили США: американские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны.

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