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Топ-5 главных новостей в Молдове 23 июня 2025: В Молдову возвращается жара под +40 градусов, но с ливнями; в Кишиневе снова требуют избавиться от улицы Пушкина; как прошли акции в день начала самой кровопролитной во

Топ-5 главных новостей Молдове на утро понедельника, 23 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей Молдове на утро понедельника, 23 июня 2025:

1. Что мешает бессарабским румынам установить в Молдове демократию и избавиться от тоталитарного режима: Как выяснилось, — улица Пушкина, и очень не хватает переулка Антонеску.

2. Пришла жара, пока еще не +45: Обещают проливные дожди в Молдове.

3. Молдова помнит: Возложение цветов, свечи памяти, венки на приграничной реке Прут — по всей стране прошли акции в день начала самой кровопролитной войны в истории человечества.

4. Почему Нацбюро статистики не хранит данные времен Молдавской ССР: Нынешние власти боятся, что показатели будут не в их пользу — и правильно делают.

5. ПАС взяла на вооружение ленинский НЭП: Новая электоральная политика со старыми лицами — те, кого правящая партия Молдовы выдает за новичков, преданно служили Плахотнюку.

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