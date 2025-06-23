Топ-5 главных новостей Молдове на утро понедельника, 23 июня 2025:
1. Что мешает бессарабским румынам установить в Молдове демократию и избавиться от тоталитарного режима: Как выяснилось, — улица Пушкина, и очень не хватает переулка Антонеску.
2. Пришла жара, пока еще не +45: Обещают проливные дожди в Молдове.
3. Молдова помнит: Возложение цветов, свечи памяти, венки на приграничной реке Прут — по всей стране прошли акции в день начала самой кровопролитной войны в истории человечества.
4. Почему Нацбюро статистики не хранит данные времен Молдавской ССР: Нынешние власти боятся, что показатели будут не в их пользу — и правильно делают.
5. ПАС взяла на вооружение ленинский НЭП: Новая электоральная политика со старыми лицами — те, кого правящая партия Молдовы выдает за новичков, преданно служили Плахотнюку.
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