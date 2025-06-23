Грозы и порывистый ветер ожидаются местами по Беларуси в понедельник

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Грозы ожидаются местами по западу Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность, будет в основном без осадков, лишь днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер северо-западный, днем с переходом на южный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +18…+24°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +25…+29°С.
В Минске в понедельник будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный 4−9 м/с. Столбик термометра поднимется в белорусской столице в утренние часы до +10…+12°С, днем — до +20…+22°С, а в вечернее время опустится до +18…+20°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Народные приметы на 23 июня
23 июня в народном календаре отмечается Тимофеев день — в честь святого Тимофея Прусского. Этот день связывали с переходом к середине лета: дни начинают понемногу убывать, но солнце еще держится высоко.
Народные приметы:
- утренний туман — к влажному и теплому июлю;
- гром в этот день — к урожайному хлебу;
- тихий безветренный день — к спокойному июлю без засухи;
- если много паутины — к жаркой погоде;
- стая ласточек кружится низко — к дождю.