Грозы и порывистый ветер ожидаются местами по Беларуси в понедельник

В Минске в понедельник будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный 4−9 м/с. Столбик термометра поднимется в белорусской столице в утренние часы до +10…+12°С, днем — до +20…+22°С, а в вечернее время опустится до +18…+20°С.