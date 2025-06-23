В Приморье сообщили о временных ограничениях мобильного интернета

Напомним, в начале июня в Приморье создали первое женское подразделение. Пять женщин впервые стали частью добровольческого отряда «Тигр», который базируется в этом регионе. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что женщины давно просились взять их в состав добровольческого подразделения.