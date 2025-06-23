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В Приморье сообщили о временных ограничениях мобильного интернета

Ограничения мобильного интернета собираются вводить только в некоторых муниципалитетах.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье для обеспечения безопасности стали периодически отключать мобильный интернет. Такая мера необходима в условиях спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба краевого Министерства цифрового развития Приморского края.

«В связи с мерами, направленными на обеспечение безопасности в регионе, периодически возможны временные ограничения доступа к мобильному интернету … Речь идет о вопросах безопасности», — заявил профильный министр Андрей Клементьев.

В ведомстве отметили, что ограничения собираются вводить только в некоторых муниципалитетах. Однако при отключении мобильного интернета все равно будет работать голосовая связь и останется возможность отправлять SMS.

«Проводной интернет или подключение к сети Wi-Fi решают проблему доступа, в том числе в сети торгового эквайринга», — сказано в сообщении.

Напомним, в начале июня в Приморье создали первое женское подразделение. Пять женщин впервые стали частью добровольческого отряда «Тигр», который базируется в этом регионе. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что женщины давно просились взять их в состав добровольческого подразделения.