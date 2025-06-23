В Иркутской области более 1,7 тысячи отцов уходят в декрет

В Иркутской области за детьми ухаживают не только матери. Так, в регионе более 1,7 тысячи отцов уходят в декретный отпуск. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Отделения Социального фонда России Приангарья, размер выплаты молодым папам составляет 40% среднего заработка, рассчитанного за два года. Так, в этом году минимальная выплата составляет 12 124 рубля в южный районах и на тысячу больше в северных. Максимальный размер равен 68 995 рублей.