В Иркутской области более 1,7 тысячи отцов уходят в декрет

В Иркутской области за детьми ухаживают не только матери. Так, в регионе более 1,7 тысячи отцов уходят в декретный отпуск. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Отделения Социального фонда России Приангарья, размер выплаты молодым папам составляет 40% среднего заработка, рассчитанного за два года. Так, в этом году минимальная выплата составляет 12 124 рубля в южный районах и на тысячу больше в северных. Максимальный размер равен 68 995 рублей.
— Человек, который оформил пособие, может продолжать получать его даже при возвращении на работу. Это возможно при досрочном выходе из декрета и при выходе на работу на неполный рабочий день, работы дистанционно", — подчеркнул управляющий СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
Чтобы получить пособие по уходу за ребенком до полутора лет, нужно обратиться с заявлением к своему работодателю. Если в семье несколько таких детей, пособие выплачивается на каждого из них. Однако общая сумма выплат не может превышать средний заработок и должна быть не меньше удвоенного минимального размера пособия.
Если отец ребенка — индивидуальный предприниматель или безработный, он все равно может претендовать на выплаты.